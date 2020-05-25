Бывшего пензенского министра осудили за изнасилование

Экс-главу Минздрава Пензенской области Владимира Стрючкова приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы за изнасилование своей знакомой. Приговор пока не вступил в силу, поэтому его можно обжаловать.

«Ему назначено наказание в виде трех лет трех месяцев колонии общего режима, взят под стражу в зале суда», — рассказали РИА «Новости» в Сосновоборском районном суде Пензенской области.

Бывшего чиновника признали виновным по двум статьям УК РФ: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Стрючкова задержали в мае 2019 года по подозрению в изнасиловании в пьяном состоянии 27-летней женщины в Сосновоборском районе. Ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. В конце февраля 2020 года суд начал рассматривать дело экс-министра. Свою вину он не признал.

Стрючков руководил региональным Министерством здравоохранения более 12 лет. 29 апреля 2020 года он уволился по собственному желанию. 13 мая этого года ему исполнилось 60 лет. Бывший министр — врач высшей категории по специальностям «Хирургия» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В 2009 году он покинул пост главы регионального ведомства, потому что его назначили заместителем председателя правительства Пензенской области. Спустя более полутора лет он вернулся на свою прежнюю работу.