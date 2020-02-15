Бывшего осетинского прокурора арестовали за убийство жены

Бывшего старшего прокурора прокуратуры Северной Осетии Игоря Чельдиева арестовали на два месяца по статье об убийстве. У него на даче нашли труп жены.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 12 апреля 2020 года включительно», — объявил судья.

Ирина Боженко, которая приходилась Чельдиеву гражданской женой, пропала 5 января. Причем заявление о ее пропаже подал сам бывший прокурор после того, как сестра пропавшей забила тревогу.

Тогда же полицейские приезжали на дачу к Чельдиеву в селении Кобань, но ничего не нашли. На небольшой холмик обратили внимание уже при повторном осмотре 13 февраля. Там стали копать, и в этот момент Чельдиев признался, что под землей находится тело Боженко.

Как узнали СМИ, экс-прокурор сказал, что женщина сама упала и ударилась головой, но предварительная экспертиза показала, что Боженко погибла от удара кочергой.

После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Чельдиева тогда же задержали.

Игорь Чельдиев работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии. В начале 2017 года его наградили знаком отличия «За верность закону». Чельдиева уволили в 2018 году после того, как в соцсетях появились ролики с ним, где он критикует прокурора Осетии.