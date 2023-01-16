Криминал 16 января 2023, 17:35 Бывшего нарколога Брюна оставили под домашним арестом Мосгорсуд отказался отпускать бывшего нарколога Брюна из-под домашнего ареста РИА «Новости»

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Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна оставили под домашним арестом. Мосгорсуд отказался менять ему меру пресечения, сообщил ТАСС.

Жалобу защиты коллеги Брюна Владимира Яковлева суд тоже отклонил. Оба фигуранта пробудут под домашним арестом до 3 февраля. Решение о продлении меры пресечения ранее принял Тверской районный суд столицы.

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По делу Брюна 13 января задержали главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил мужчину под стражу, отказав в более мягкой мере пресечения, в том числе в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде. Копоров пробудет в СИЗО до 12 марта.

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Евгения Брюна обвинили в хищении 20 миллионов рублей из бюджета департамента здравоохранения Москвы. Его задержали 19 августа 2022 года. По неподтвержденным данным, фигуранты дела участвовали в закупке для государственных учреждений медицинских изделий по завышенным ценам.