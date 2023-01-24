Криминал 24 января 2023, 13:35 Бывшего начальника полиции Омска осудили за получение взятки в размере семи млн рублей

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Бывшего начальника УМВД РФ по Омску приговорили к заключению из-за взяточничества. Кировский районный суд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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Как установили следователи, с период с 2019 по 2021 год злоумышленник получил свыше 6,5 миллиона рублей в виде взятки от директора массажных салонов. За это он обеспечивал бизнесмену защиту и закрывал глаза на нарушения. Также мужчина получил 500 тысяч рублей от человека, который торговал немаркированной алкогольной и табачной продукцией.