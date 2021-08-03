Бывшего начальника МВД по Камчатскому краю заподозрили в злоупотреблениях и задержали

Экс-главу УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время рабочего визита в Петропавловск-Камчатский.

«Сегодня он (Михаил Киселев — прим. ред.) задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства», — приводит пресс-служба ведомства слова министра. Его цитирует ТАСС.

Колокольцев добавил, что Киселева уволили с поста главы регионального УМВД. Работы также лишился и его заместитель Максим Митрофановский. Министр представил личному составу УМВД по Камчатскому краю нового руководителя. Им стал полковник полиции Иван Кокухин.

По данным источника ТАСС, против Киселева завели два уголовных дела. Подробностей о них пока нет. Бывшего руководителя краевого ведомства задержали в Москве.