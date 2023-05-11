Криминал 11 мая 2023, 00:23 Бывшего начальника ГИБДД осудили за убийство мужчины во время погони в Забайкалье

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Бывшего начальника отделения ГИБДД осудили за превышение полномочий, что повлекло смерть человека. Об этом сообщила Lenta.ru.

Преступление произошло в январе 2022 года. Сотрудники ГИБДД выявляли пьяных автомобилистов. Один из водителей отказался остановиться, после чего началась погоня.

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Спустя время водитель остановил машину и побежал. Фигурант дела попытался его остановить и начал предупредительную стрельбу без оснований. В какой-то момент он споткнулся и попал оппоненту в голову.

В результате виновника случившегося приговорили к четырем годам заключения, написали «Народные новости».