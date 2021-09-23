Бывшего министра Тувы нашли изрезанным рядом с мертвой женой

Экс-министра сельского хозяйства Тувы обнаружили изрезанным в квартире. Около него находилось тело погибшей жены. Об этом РЕН ТВ сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.

По ее словам, вечером 22 сентября в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение, что в квартире на улице Бай-Хаакская найдено тело хозяйки с признаками насильственной смерти, ее супруг лежал рядом. У мужчины были колото-резанные ранения в области груди. Его госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

СК открыл уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сейчас проводятся следственные действие. Расследование дела продолжается.

По данным открытых источников, главой министерства сельского хозяйства Тувы ранее был Юрий Тыт-оол. Он занимал этот пост с сентября 2015 года до июля 2016-го, после чего был арестован и лишен должности.

Следствие считает, что Тыт-оол в 2013 году, исполняя обязанности председателя администрации Тес-Хемского района, зарегистрировал на члена своей семьи крестьянско-фермерское хозяйство.