Бывшего министра экологии Дагестана обвинили в халатности

В Дагестане под суд пойдет экс-министр природных ресурсов и экологии республики. Прокуратура страны утвердила обвинение по уголовному делу против бывшего чиновника.

Экс-министру вменили преступление, предусмотренное частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Следователи выяснили, что в 2019–2020 годах обвиняемый на указанной должности не расторг соглашение с региональным оператором — ООО «УК „Лидер“». Предприятие не исполняло обязательства по перевозке и размещению твердых бытовых отходов и не предоставило банковскую гарантию.

В итоге управляющая компания незаконно сваливала собранные ТБО на земельном участке, который для этих целей предназначен не был. Из-за бездействия чиновника нарушились законные интересы и права граждан на благоприятную окружающую среду. Люди также лишились возможности получить денежную компенсацию за неисполнение УК «Лидер» обязательств на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Уголовное дело прокуратура направила в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.