Криминал 18 января 2023, 06:48 Бывшего мэра Владивостока отправили на 16,5 года в тюрьму за взятки Суд приговорил экс-мэра Владивостока Гуменюка к 16,5 года колонии строгого режима РИА «Новости»

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В Приморье вынесли приговор бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку. За получение взятки в особо крупном размере его отправили на 16,5 года в колонию строгого режима и оштрафовали на 150 миллионов рублей, рассказал Следком.

Следователи выяснили, что он начал нарушать его закон, будучи директором хозяйственного управления администрации края. Олег Гуменюк помогал знакомому предпринимателю сдавать строительные работы, получать за них оплату и выигрывать электронные аукционы. Он получил взятки на общую сумму больше 6,9 миллиона рублей — как деньгами, так и в виде услуг себе, сыну и его предприятию.

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Кроме того, став мэром Владивостока, с декабря 2018 по февраль 2021 года Олег Гуменюк получил от того же предпринимателя более 31,2 миллиона рублей. Товарищ выступал посредником от представителей МБУ «Некрополь», а градоначальник закрывал глаза на некачественные похоронные услуги. Его приговорили к 16,5 года колонии строгого режима, штрафу на 150 миллионов рублей и запретили занимать определенные должности в государственной и муниципальной службе на 12 лет.

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Олег Гуменюк ушел в отставку в мае 2021 года после того, как его раскритиковали вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Они сказали, что на развитие Владивостока выделили большие суммы, но в городе ничего не изменилось.