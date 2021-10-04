Бывшего мэра Владивостока Гуменюка задержали по подозрению в получении крупной взятки

В понедельник СК РФ задержал бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в получении взяток почти на 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Приморскому краю.

«Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения. Подозреваемый задержан в порядке со статьей 91 УПК РФ, и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказано в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено из-за получения многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг. По информации следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемый систематически получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников. За это время было передано более 19,5 миллиона рублей.

По предварительным данным источника «КП — Владивосток», бывшего главу Владивостока Олега Гуменюка допросили по похоронному делу МУП «Некрополь».

В пресс-службе СК уточнили, что в рамках расследования уголовного дела ведется работа на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.