Бывшего мэра Владивостока Гуменюка арестовали на два месяца

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, подозреваемый в получении взяток на 19,5 миллиона рублей, арестован на два месяца. Об этом следователи сообщили РИА «Новости».

«Стража на два месяца», — заявила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Аврора Римская.

Правоохранители задержали Олега Гуменюка в понедельник, 4 октября. Уголовное дело в его отношении завели из-за получения многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг. По данным следствия, Гуменюк с 2019 по 2021 год регулярно получал взятки в виде денег через посредников и от руководства МУПВ «Некрополь». За это время он получил более 19,5 миллиона рублей.

Олег Гуменюк занимал пост мэра Владивостока с апреля 2019 года по май 2021 года. Расследование дела продолжается.