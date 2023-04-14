Криминал 14 апреля 2023, 14:28 Бывшего мэра города Мирного нашли мертвым в Подмосковье «МК»: бывшего мэра города Мирного Корыгина обнаружили мертвым в Подмосковье РИА «Новости»

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Экс-мэра закрытого города Мирного Александра Корыгина обнаружили мертвым в доме в Московской области. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным газеты, тело 68-летнего Корыгина нашли в селе Иславском 13 апреля. По предварительной информации, смерть экс-чиновника не носит криминальный характер. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Александр Корыгин был главой администрации Мирного в начале 2000-х и ушел с должности со скандалом в 2002 году. Его отстранили из-за того, что Корыгин не согласился проводить референдум по уставу, а также выборы мэра в один день, уточнил «Коммерсант».

Позже бывший глава города переехал жить в Московскую область. Корыгин в 2019 году баллотировался в депутаты сельского поселения Успенское Одинцовского городского округа. Однако вскоре Совет депутатов упразднили в связи с административной реформой.