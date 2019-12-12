Бывшего мэра Челябинска Тефтелева арестовали на два месяца

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца обвиняемого в получении взятки бывшего мэра города Евгения Тефтелева. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Адвокат бывшего градоначальника просил суд назначить своему подзащитному домашний арест, так как Тефтелев страдает от сахарного диабета и гипертонии. Однако эти аргументы судью не убедили.

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Евгения Тефтелева задержали в минувшую среду, 11 декабря, в Магнитогорске. Оттуда его доставили в Челябинск.

По версии следствия, мэр получил взятку в несколько миллионов рублей от строительной фирмы депутата Челябинской гордумы Сергея Селещука.

За откат глава города предоставил фирме контракт на строительство образовательного центра в микрорайоне Парковый. Следователи уже провели обыски и в его фирме.

Как сообщил сайт 74.ru, свою вину бывший мэр признал в ходе допроса.

Еще одним вероятным фигурантом дела стал бывший начальник управления капитального строительства города Евгений Пашков. Суд изберет для него меру пресечения после решения по Тефтелеву.