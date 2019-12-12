Бывшего мэра Челябинска Тефтелева арестовали на два месяца
Адвокат бывшего градоначальника просил суд назначить своему подзащитному домашний арест, так как Тефтелев страдает от сахарного диабета и гипертонии. Однако эти аргументы судью не убедили.
СМИ: экс-мэра Челябинска задержали в МагнитогорскеПодробнее
Евгения Тефтелева задержали в минувшую среду, 11 декабря, в Магнитогорске. Оттуда его доставили в Челябинск.
По версии следствия, мэр получил взятку в несколько миллионов рублей от строительной фирмы депутата Челябинской гордумы Сергея Селещука.
За откат глава города предоставил фирме контракт на строительство образовательного центра в микрорайоне Парковый. Следователи уже провели обыски и в его фирме.
Как сообщил сайт 74.ru, свою вину бывший мэр признал в ходе допроса.
Еще одним вероятным фигурантом дела стал бывший начальник управления капитального строительства города Евгений Пашков. Суд изберет для него меру пресечения после решения по Тефтелеву.