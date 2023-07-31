Криминал 31 июля 2023, 19:33 Бывшего кубанского чиновника приговорили к 12 годам за шпионаж Бывший сотрудник Минприроды Краснодарского края получил 12 лет за госизмену РИА «Новости»

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Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Краснодарского краевого суда в отношении бывшего сотрудника Министерства природных ресурсов, осужденного на 12 лет за шпионаж. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщил ТАСС.

В ведомстве сообщили, что в ходе разбирательства дела суд признал обвиняемого виновным в сборе и передаче важных сведений представителю иностранной разведки, действующему против безопасности России.

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«По результатам рассмотрения судебной коллегии по уголовному делу приговор оставлен без изменений. Приговор получил в законную силу», — заявили в суде.

О задержании работающего на Службу безопасности Украины жителя Краснодара РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило в августе прошлого года.

По данным ведомства, россиянин сам предложил свои услуги иностранной спецслужбе и действовал под псевдонимом Арчи. Задержали шпиона с поличным. В ходе расследования силовики выяснили, что россиянин получал от СБУ деньги за передачу сведений, которые можно использовать против безопасности России.

Telegram-канала Mash уточнил, что под псевдонимом Арчи скрывался сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края Артур Катрычко. Там же работала его мать. Но после возбуждения уголовного дела должностей лишилась вся семья.