31 июля 2023, 19:33
Бывшего кубанского чиновника приговорили к 12 годам за шпионаж
Бывший сотрудник Минприроды Краснодарского края получил 12 лет за госизмену
Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Краснодарского краевого суда в отношении бывшего сотрудника Министерства природных ресурсов, осужденного на 12 лет за шпионаж. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщил ТАСС.
В ведомстве сообщили, что в ходе разбирательства дела суд признал обвиняемого виновным в сборе и передаче важных сведений представителю иностранной разведки, действующему против безопасности России.
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«По результатам рассмотрения судебной коллегии по уголовному делу приговор оставлен без изменений. Приговор получил в законную силу», — заявили в суде.
О задержании работающего на Службу безопасности Украины жителя Краснодара РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило в августе прошлого года.
По данным ведомства, россиянин сам предложил свои услуги иностранной спецслужбе и действовал под псевдонимом Арчи. Задержали шпиона с поличным. В ходе расследования силовики выяснили, что россиянин получал от СБУ деньги за передачу сведений, которые можно использовать против безопасности России.
Telegram-канала Mash уточнил, что под псевдонимом Арчи скрывался сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края Артур Катрычко. Там же работала его мать. Но после возбуждения уголовного дела должностей лишилась вся семья.
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