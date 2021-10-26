Бывшего инспектора ФСИН осудили за пронос заключенному наркотиков

Бывшего инспектора ФСИН осудили в Новороссийске. Его признали виновным сразу по нескольким статьям — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Использование должностным лицом своих служебных полномочий». Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в октябре прошлого года. Заключенный попросил сотрудника надзорных органов пронести ему наркотики за вознаграждение в размере 1500 рублей. Мужчина согласился на такое предложение. Он приобрел гашишное масло и под видом контейнера с продуктами пронес в СИЗО. Однако контрабанду обнаружили во время осмотра.

«Суд признал инспектора ФСИН виновным. Он проведет десять лет в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года», — заявили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.