Бывшего инспектора ДПС обвинили в инсценировке аварии с люксовым авто ради страховки

Сотрудники Следственного комитета России по Северной Осетии-Алания возбудили уголовное дело против бывшего инспектора ДПС из Владикавказа. Экс-гаишника подозревают в мошенничестве, сообщил сайт республиканского СК России.

По версии следствия, с 16 по 20 декабря 2019 года подозреваемый, будучи инспектором ДПС во Владикавказе, вместе со своим знакомым инсценировал аварию с участием Porsche Cayenne. Мужчины хотели получить от страховой компании выплату за ДТП, которого фактически не было.

Используя служебные полномочия, 48-летний подозреваемый подготовил фиктивные документы — в них он внес данные о несуществующей аварии и ее участниках. Документы в страховую компанию передали 20 декабря, на их основании компания-страховщик выплатила компенсацию ущерба в размере 366 тысяч 700 рублей.

Оперативники сумели раскрыть преступную схему, и теперь обоим ее участникам придется понести ответственность. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Бывшего главу одного из отделений ГИБДД по Южно-Сахалинску в 2018 году приговорили к лишению свободы на четыре года. Следователи доказали, что он получил взятку за то, что закрывал глаза на преступления своих подчиненных. Те занимались хищением денег страховых компаний, составляя на них фиктивные документы о ДТП.