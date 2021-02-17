Бывшего хабаровского губернатора Ишаева признали виновным в растрате

Суд признал бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева виновным в растрате 7,5 миллиона рублей. Экс-чиновник назвал свое дело заказным и сфабрикованным.

По делу о растрате еще проходит и бывший директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Он признал свою вину в хищениях и попросил условный срок. Прокурор запросил Ишаеву семь лет колонии, а Кондратову — четыре года лишения свободы.

Это дело поступило в Замоскворецкий районный суд в середине ноября прошлого года. Слушания начались 8 декабря. Через неделю после этого 72-летнего Ишаева экстренно положили в больницу с диагнозом «ишемическая болезнь сердца». Он находился под наблюдением врачей почти месяц.

По данным следствия, экс-губернатор с 2014 по 2019 год организовал растрату более 7,5 миллиона рублей, принадлежащих ПАО «НК „Роснефть“», используя служебное положение. Он помог заключить договоры по завышенной цене с подконтрольной ему компанией об аренде помещения площадью более 280 «квадратов», которым пользовалось представительство «Роснефти» в Хабаровском крае.