Бывшего главу поселка обвинили в крупной растрате в ЯНАО

Бывшего главу поселка Пангоды в ЯНАО обвинили в крупной растрате бюджетных денег. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СК Ямала.

По данным следствия, в 2020 году глава поселка заключил контракт с ООО «ЯмалСтройМезанизация». Руководителем контракта оказался друг главы Пангод.

В результате он подписал приемные акты о работах по озеленению регионы, которое подрядчик не проводил. Деньги за предполагаемые работы в размере 1,4 миллиона рублей перевели на счет компании. Следствие продолжается.