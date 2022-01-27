Бывшего главу подмосковного Росимущества арестовали по делу о взятке

В Московской области отправили под арест экс-главу регионального управления Росимущества Николая Пешкова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Избрать меру пресечения Пешкову попросило следствие. Ходатайство подали в Бабушкинский районный суд, отмечено на портале судов общей юрисдикции. Его рассмотрели и удовлетворили.

В пресс-службе суда рассказали ТАСС, что бывшего главу подмосковного управления Росимущества хотели отправить под арест на три месяца — до 26 апреля.

«Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере», — уточнили в Бабушкинском районном суде.

Санкции по этой статье предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Николай Пешков, по имеющимся данным, в конце декабря 2021 года уволился по собственному желанию.