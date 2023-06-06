Криминал 06 июня 2023, 13:46 Бывшего главу Минздрава Херсонской области задержали за присвоение зарплат врачей СК: бывшего и.о. главы Минздрава Херсонской области задержали за присвоение 26,5 млн руб.

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Бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области заподозрили в присвоении 26,5 миллиона рублей, выделенных на зарплаты врачам. В его доме провели обыск и изъяли наличные, экс-чиновника задержали, сообщил Следком.

Следователи выяснили, что бывший и.о. министра воспользовался своим служебным положением и в период с 1 сентября 2022 по 14 апреля 2023 года присвоил больше 26,5 миллиона рублей. Деньги принадлежали министерству и предназначались сотрудникам Херсонской горбольницы.

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Операцию провело управление ФСБ России по Херсонской области. В доме бывшего чиновника провели обыск, нашли дорогие картины, пачки банкнот — рублей, долларов и евро. Уголовное дело возбудили за присвоение вверенного имущества в особо крупном размере. Подозреваемого задержали.

Весной в Херсонской области схватили информатора Службы безопасности Украины. Он сообщал о дислокации и численности войск России.