Бывшего главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии

Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова признали виновным в получении взятки и приговорили к 13 годам колонии. Он также должен будет выплатить 235 миллионов рублей штрафа.

Дело о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов рассматривалось в районном суде Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС.

«Окончательно назначить Леониду Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 миллионов 280 тысяч рублей», — объявила судья.

Бывший глава Марий Эл, который находился у власти 17 лет, подал в отставку в 2017 году, и в этом же году его арестовали по подозрению в получении взяток. Через год следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Бывшего главу региона обвинили в незаконном хранении боеприпасов и в превышении должностных полномочий. В 2019 году, спустя два года расследований, суд обнаружил у Маркелова незадекларированное имущество на сумму более двух миллиардов долларов.