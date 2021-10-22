Бывшего главу фан-клуба «Спартака» задержали за нападение на журналиста

Бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова задержали в Москве за нападение на журналиста РБК Александра Щеголева. За это ему грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщил Znak.

По данным издания, нападение произошло 20 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» после матча «Спартак» — «Лестер». Коршунов вышел из VIP-ложи и увидел, что журналист снимает его на видео. Он подошел к нему и потребовал прекратить съемку, а также начал угрожать, использую нецензурную брань. По неподтвержденной информации, он был пьян. В ответ на это Александр Щеголев сказал: «Завтра в РБК окажетесь». После этих слов Коршунов несколько раз ударил журналиста.

В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что мужчина 1982 года рождения действительно совершил нападение на журналиста, однако его имя не указали. Подозреваемого задержали в рамках уголовного дела по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

«По данным следствия, поздно вечером 20 октября 2021 года мужчина, находясь на спортивном стадионе, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве, применил физическую силу к журналисту, действующему в соответствии с редакционным заданием, а также принуждал его к отказу от видео съемки», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что журналист получил ушибы лица в области правой скулы, а также уха.