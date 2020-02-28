Бывшего главного полицейского Камчатки посадили на 5 лет

Бывшего начальника камчатской полиции приговорили к пяти годам колонии за злоупотребление полномочиями. Он использовал свое положение, чтобы оправдывать нарушения при закупках.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего начальника камчатского управления МВД Александра Сидоренко виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении их. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

Сидоренко, кроме того, после освобождения не сможет два года занимать руководящие должности. Прокуратура просила для него восемь лет лишения свободы.

Разбирательства начались в 2016 году, когда заместителя начальника тылового отдела УМВД Камчатского края обвинили в необоснованном принятии работ. Она посчитала строительство базы авиационного отряда специального назначения завершенным, хотя после этого его еще строили силами подведомственного учреждения. Следователи выяснили, что эту ситуацию допустил сам Сидоренко, он же поручил закончить строительство.

Кроме того, выяснилось, что Сидоренко скрыл хищение компьютеров в управлении МВД и заставил подчиненных купить технику на 2,8 миллиона рублей за свой счет.