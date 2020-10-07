Бывшего главного инженера «Транснефть — Диаскан» Зубина обвинили в передаче технических разработок
Уголовное дело заведено по статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности». По версии следствия, Сергей Зубин во время работы в «Транснефть–Диаскан» получил информацию о приборах, предназначенных для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. Причем собственник компании не знал об этом. Стоимость таких разработок оценивается в две миллиарда рублей.
Затем Зубин уволился из компании в 2019 году, а в 2020 году пытался продать часть секретной документации знакомому предпринимателю. Обвиняемый установил цену в 400 миллионов рублей. Однако его действия раскрыли следователи и сотрудники ФСБ. Зубина задержали с поличным прямо перед сделкой и получением оплаты.
Обвиняемый признал вину и раскаялся. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.
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