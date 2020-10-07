Бывшему главному инженеру «Транснефть–Диаскан» Сергею Зубину предъявили обвинение в незаконной передаче технических разработок. Он пытался продать важную информацию знакомому предпринимателю за 400 миллионов рублей.

Уголовное дело заведено по статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности». По версии следствия, Сергей Зубин во время работы в «Транснефть–Диаскан» получил информацию о приборах, предназначенных для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. Причем собственник компании не знал об этом. Стоимость таких разработок оценивается в две миллиарда рублей.

Затем Зубин уволился из компании в 2019 году, а в 2020 году пытался продать часть секретной документации знакомому предпринимателю. Обвиняемый установил цену в 400 миллионов рублей. Однако его действия раскрыли следователи и сотрудники ФСБ. Зубина задержали с поличным прямо перед сделкой и получением оплаты.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

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