Бывшего гендиректора Севастопольского морского порта обвинили в злоупотреблениях

«(Обвиняемый) из личной заинтересованности заключил мировое соглашение с предприятием, которое по решению арбитражного суда является должником порта на общую сумму свыше 700 тысяч рублей по договору о перевалке грузов. Кроме того, предприятие обязано возместить порту транспортные и судебные расходы, а также расходы по проживанию работников на сумму 250 тысяч рублей. По условиям мирового соглашения порт отказывается от взыскания основного долга, а предприятие лишь оплачивает порту расходы в размере 250 тысяч рублей. При этом обвиняемый достоверно знал, что порт является стабильно-убыточным предприятием, имеющим постоянные задержки по выплате работникам зарплаты и по погашению иных обязательств», — сообщили в пресс-службе суда Ленинского районного суда.

Также экс-директору вменяется заключение договора купли-продажи по результатам аукциона морского буксира по цене, заниженной на 10 миллионов рублей. Другие участники аукциона были отстранены от участия в торгах под надуманными предлогами.

В 2017 году Ленинский районный суд вынес решение, что порт обязан установить на причалах видеонаблюдение, связь и пункты транспортной безопасности. Как установила экспертиза финансовой деятельности порта, мероприятия по исполнению данного решения не предпринимались вплоть до настоящего времени.

Санкция статьи обвинения УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.