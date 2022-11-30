30 ноября 2022, 01:05
Бывшего футболиста «Спартака» арестовали в Амстердаме с крупной партией наркотиков — СМИ
Najnovijevesti.info: у экс-защитника «Спартака» Петковича изъяли 115 килограммов кокаина
Экс-защитника «Спартака» и сборной Сербии Душана Петковича арестовали в Амстердаме. Как сообщает издание Najnovijevesti.info, у него изъяли 115 килограммов кокаина на сумму 11 миллионов евро.
Арест производили в рамках международной операции. Всего задержали восемь человек, в том числе бывшего спартаковца и его пасынка. По предварительной версии, задержанные занимались поставкой кокаина из стран Южной Америки в Европу.
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По неподтвержденным данным газеты, футболиста уже отпустили.
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Петкович играл за московский «Спартак» в 2004 году, затем он выступал за раменский «Сатурн», немецкие «Вольфсбург», «Нюрнберг», белградский ОФК, испанскую «Мальорку». Также он отыграл семь матчей за сборную Сербии.
Ранее правоохранители задержали в Пулково мужчину, у которого в желудке оказался килограмм кокаина. Он вез запрещенное вещество из Бразилии. За это ему обещали 300 тысяч рублей. Возле аэропорта правоохранители также задержали женщину, которая должна была получить наркотики.
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Спартак
Футбол
Кокаин
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