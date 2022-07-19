Бывшего футболиста РПЛ Гаджиева заподозрили в мошенничестве

Сотрудники полиции задержали в Москве российского футболиста Махача Гаджиева. Мужчина является подозреваемым в деле о мошенничестве. Об этом сообщили «Известия».

Полицейские решили проверить у спортсмена документы на Тверской улице. Выяснилось, что с конца 2021 года он находится в федеральном розыске. На данный момент решают вопрос об его транспортировке в Дагестан, передало ИА НСН.

Мужчину приговорили к условному заключению за мошенничество в 2017 году. Ранее он играл в Российской премьер-лиге, а также выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Рубин» и «Амкар».