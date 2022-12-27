Криминал 27 декабря 2022, 18:52 Бывшего дворника осудили за убийство бездомного в Петербурге

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Бывший дворник из Санкт-Петербурга убил знакомого ножом-бабочкой. Теперь мужчину ждет заключение на семь лет. Об этом сообщила Neva.Today.

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По версии следователей, в январе 2022 года мужчины распивали алкоголь в подвале хостела на 4-й Советской улице. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, из-за чего злоумышленник ударил оппонента ножом-бабочкой в грудь. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия. Дворника приговорили к заключению сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима, написали «Невские новости».