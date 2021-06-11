Бывшего директора спортивной школы задержали по подозрению во взяточничестве в Пензенской области

В Пензенской области задержали бывшего директора детско-юношеской спортивной школы, которого заподозрили в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

По данным информагентства, в школьном бассейне работала медсестра без свидетельства об аккредитации специалиста. Подозреваемый знал об этом и, пригрозив увольнением, начал вымогать у нее деньги.

В результате с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года он получил от нее около 160 тысяч рублей. По версии следствия, подозреваемый таким же способом получил деньги от другой медсестры, у которой тоже не было нужного свидетельства.