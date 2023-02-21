21 февраля 2023, 16:39
Бывшего директора колледжа в Башкирии осудили за коррупцию
Суд в Сибае вынес приговор бывшему директору колледжа, который получал взятки путем вымогательства. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Мужчина, угрожая увольнением, потребовал у одной из сотрудниц учебного заведения 60 тысяч рублей. Также он требовал по 50 тысяч рублей у других своих подчиненных.
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Обвиняемого приговорили к шести годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Также мужчине необходимо будет выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
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Башкирия
Коррупция
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