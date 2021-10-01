Бывшего директора ФК «Тамбов» Коновалову задержали за мошенничество

Бывшего директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. До этого у нее проходили обыски.

«Она задержана в качестве подозреваемой по ст. 159, находится в ИВС, обвинение ей пока не предъявлено», — сказал ТАСС ее адвокат Дмитрий Кислинский.

По данным Telegram-канал Baza, Коновалова находится в изоляторе временного содержания в Тамбове. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Источник канала уточнил, что обыски прошли не только у экс-гендиректора клуба, но и у других его бывших сотрудников.

По данным следствия, власти города выделяли на футбольный клуб сотни миллионов рублей, но часть из этих средств присваивали руководителя «Тамбова», добавил источник Baza.

В феврале этого года «Тамбов» подал заявление о банкротстве в арбитражный суд Тамбовской области. Согласно материалам дела, клуб задолжал кредиторам около 537 миллионов рублей. В начале мая «Тамбов» проиграл «Ростову» со счетом 0:2 и вылетел из РПЛ. Тогда Коновалова заявила, что ФК будет расформирован.

Она также утверждала, что к концу мая «Тамбов» погасит часть долгов, но они останутся большими в любом случае. Со всеми задолженностями, по ее словам, клуб навряд ли сможет расплатиться.