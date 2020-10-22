Бывшего депутата признали виновным в присвоении 700 миллионов рублей

Экс-депутат заксобрания Приморья, бывший директор ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктор Милуш признан виновным в присвоении 700 миллионов рублей. Он получил 2,5 года колонии.

«Назначено два года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» слова представителя Фрунзенский районный суд Владивостока.

По данным следствия, в 2009–2016 годах Милуш похитил 700 миллионов рублей с помощью фиктивных договоров на оказание юридических услуг и благотворительных пожертвований на спортивные мероприятия. Часть присвоенных денег он успел обналичить. Бывшего депутата арестовали 1 ноября 2018 года, но затем отпустили под залог. После оглашения приговора суда Милуша взяли под стражу.

Бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь также проходил по делу о растрате с Милушем. Его осудили на четыре года колонии общего режима.

В начале октября СК сообщил о сотрудниках мэрии Новосибирска, которых подозревают в растрате 200 миллионов рублей. Они купили квартиры в строящихся домах в 2016 году на 249 миллионов рублей.