Бывшего депутата приговорили к 17 годам за надругательство над девочками в Челябинской области

К 17 годам колонии строгого режима приговорили 60-летнего жителя Челябинской области за надругательство над тремя девочками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Установлено, что осужденный в 2017–2018 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек 13-15 лет. Судом виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным сайта «Московский комсомолец», речь идет о бывшем депутате райсобрания Чесменского района Гургене Мурадяне. Народный избранник звал подростков в офис своей компании. За интимные отношения он платил девочкам в надежде, что дети будут молчать. Известно, что бывший депутат уже был судим за угрозу убийством, причинение смерти по неосторожности и кражу.

В начале июня жителя города Волхов Ленинградской области задержали по подозрению в насилии над 11-летней девочкой на глазах ее восьмилетнего брата. Мужчина сам позвонил в полицию.