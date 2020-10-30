Бывшего депутата осудили в Анапе за незаконную постройку дома
Бывшего муниципального депутата Игоря Илько осудили за незаконную постройку дома и продажу в нем квартир. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
Уголовное дело завели на депутата в апреле. Его обвиняли по статье «Предпринимательская деятельность без регистрации». По данным следствия, с 2013 по 2016 годы Илько незаконно строил многоэтажной дом на участке своей матери. Обвиняемый узаконил его в суде и продал квартиры общей стоимостью 40 миллионов рублей. Однако он не проходил обязательную регистрацию в органах для осуществления предпринимательской деятельности.
Анапский суд рассмотрел уголовное дело. Бывшего депутата признали виновным и отправили в колонию-поселение на два года.