12 января 2023, 16:31
Бывшего депутата Ярославской области осудили за создание нарколаборатории
В Ярославской области бывшего депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения приговорили к заключению. Его признали виновным в создании лаборатории по производству наркотиков. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Злоумышленник вместе с двумя сообщниками создали лабораторию на территории садового товарищества. В ходе расследования полицейские нашли 17 килограммов синтетических веществ и свыше 100 килограммов сырья для их изготовления.
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В результате мужчину приговорили к заключению сроком на 15 лет и три месяца заключения.
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Наркотики
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