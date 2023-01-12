Криминал 12 января 2023, 16:31 Бывшего депутата Ярославской области осудили за создание нарколаборатории

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В Ярославской области бывшего депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения приговорили к заключению. Его признали виновным в создании лаборатории по производству наркотиков. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Злоумышленник вместе с двумя сообщниками создали лабораторию на территории садового товарищества. В ходе расследования полицейские нашли 17 килограммов синтетических веществ и свыше 100 килограммов сырья для их изготовления.

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В результате мужчину приговорили к заключению сроком на 15 лет и три месяца заключения.

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