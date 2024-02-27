Криминал 27 февраля 2024, 12:27 Бывшего депутата Госдумы Гудкова заочно арестовали за фейки о российской армии Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова заочно арестовали за фейки об армии России РИА «Новости»

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Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* заочно арестовали по делу о распространении фейков о российской армии. Решение вынес Хорошевский суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Гудкова*», — указала собеседница агентства.

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Срок ареста начинается с момента экстрадиции или задержания бывшего парламентария.

Гудкова* обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России «по мотивам политической или другой ненависти». По этой статье политику грозит до 10 лет тюрьмы.

В феврале прошлого года Гудков* попал в перечень иностранных агентов. В декабре 2023-го МВД объявило бывшего депутата в розыск. По данным ведомства, политик выступал с призывами передавать Украине оружие, высказывался за санкции в отношении России и принимал участие в качестве эксперта на разных информационных площадках зарубежных структур.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.