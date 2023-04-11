Криминал 11 апреля 2023, 12:39 Бывшего чиновника Росавиации взяли под стражу в Москве ТАСС: суд арестовал экс-начальника управления летной эксплуатации Росавиации Костылева РИА «Новости»

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Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство стороны следствия и избрал Максиму Костылеву в виде содержания под стражей на срок в два месяца», — сообщили в суде.

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По данным РБК, Костылев в июле 2021 году получил взятку от представителей компании Azur Air в виде путевок по сниженной стоимости для самого чиновника и членов его семьи.

Взамен Костылев якобы помог Azur Air с проверками летной работы самолетов со стороны Росавиации, в ходе которых специалисты выявили ограниченное количество нарушений, написал RT.

Следствие предполагает, что для Костылева разница отдыха в Турции составила около 4,6 миллиона рублей. Чиновник руководил управлением Росавиации с 2015 по 2022 годы.