Бывшего чемпиона по теннису могут посадить в тюрьму
Трехкратный чемпион Уимблдонского турнира Борис Беккер может сесть в тюрьму на семь лет. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Sky Sports.
По данным следствия, Беккер три года назад нарушил процедуру банкротства и утаил часть денег и имущества. Сам спортсмен эти обвинения опровергает.
По данным правоохранителей, у него есть банковский счет на 1,2 миллиона евро, 75 тысяч акций ИТ-компании Breaking Data Corp. и элитная недвижимость в Германии и Великобритании.