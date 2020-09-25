Бывшего чемпиона по теннису могут посадить в тюрьму

По данным следствия, Беккер три года назад нарушил процедуру банкротства и утаил часть денег и имущества. Сам спортсмен эти обвинения опровергает.

По данным правоохранителей, у него есть банковский счет на 1,2 миллиона евро, 75 тысяч акций ИТ-компании Breaking Data Corp. и элитная недвижимость в Германии и Великобритании.