Бывшего челябинского судью объявили в розыск за растление двух девочек

В Челябинской области ушедшего в отставку судью Коркинского городского суда заподозрили в развращении несовершеннолетних. Мужчину объявили в розыск.

Бывший служитель закона Сергей Югов теперь фигурирует в двух уголовных делах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону. Ему вменяют преступления, предусмотренные статьями 135 и 151 УК РФ. Речь в них идет о развратных действиях и вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные деяния.

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По версии следствия, Югов причастен к развращению двух девочек, не достигших 16-летия. Одну из них он вовлек в антиобщественные действия. Преступления мужчина совершил в период 2009–2015 годов.

«Место нахождения подозреваемого неизвестно, <…> объявлен его розыск», — подчеркнули в СК.

Обладающих информацией о местонахождении бывшего судьи попросили обратиться в отделение районной полиции или в следственное управление.