Бывшего бухгалтера школы-интерната в Дагестане обвинили в хищении свыше 60 миллионов рублей

По делу бывшего главного бухгалтера «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 2 вида» прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение. Женщина обвиняется в мошенничестве, неисполнении обязанностей налогового агента и уклонении от уплаты налогов и страховых взносов.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год обвиняемая вместе с сотрудником городской администрации Махачкалы, директором школы-интерната и тремя ее заместителями перечислила свыше 57 миллионов рублей на свою банковскую карту и банковские карты соучастников. Такая сумма, как указала пресс-служба ведомства, была получена в результате уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.

В последующем эти деньги были похищены. Кроме того, с 2016 по 2019 года бухгалтер похитила 3,6 миллиона рублей под предлогом приобретения горюче-смазочных материалов для нужд школы.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 199.1, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело на основании результатов прокурорской проверки, с женщиной заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сейчас дело направили в Ленинский районный суд Махачкалы. Там оно будет рассмотрено по существу.

В отношении бывшего сотрудника городской администрации Махачкалы вынесен обвинительный приговор. Расследуется уголовное дело в отношении других соучастников преступлений.