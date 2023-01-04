Криминал 04 января 2023, 15:44 Бывшего бойца UFC заподозрили в убийстве девушки Tribuna de la Bahía: экс-бойца UFC Барони арестовали по подозрению в убийстве девушки Википедия

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Американского бойца смешанного стиля Фила Барони задержали по подозрению с убийстве своей девушки. Об этом написало издание Tribuna de la Bahía.

Убитую нашли в отеле мексиканского города Сан-Панчо. По сведениям источника, спортсмен избил ее. Предварительной причиной конфликта стала ее измена.

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Прибывшие на вызов правоохранительные органы обнаружили у девушки многочисленные ссадины на теле и лице.

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Сам Барони в момент приезда полиции находился в наркотическом и алкогольном опьянении. На допросе он сообщил, что девушка призналась ему в измене, после чего 46-летний боец сильно избил ее и положил на кровать, где та скончалась.

Барони выступал в известных промоушенах UFC, Bellator, One FC, Pride и ряде других, написал RT.

Всего за профессиональную бойцовскую карьеру спортсмен провел 36 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел 19 поражений. Он завершил выступления в 2019 году.