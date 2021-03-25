Бывшего боевика, участвовавшего в нападении на десантников в Чечне, задержали в Москве

Члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, задержали в Москве. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В результате совместной работы СК РФ с подразделениями ФСБ и МВД России в Москве задержан еще один член банды Басаева — Герман Арбинин. По версии следствия, подозреваемый причастен к нападению на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании Арбинину меры пресечения. Его доставили в столичный орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В ведомстве отметили, что нападение было совершено объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба 29 февраля 2000 года в Шатойском районе Чеченской Республики. Погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что розыск всех членов бандформирований Басаева и Хаттаба продолжается.