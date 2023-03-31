Криминал 31 марта 2023, 16:31 Бывшего бизнесмена, который находился в розыске девять лет, задержали в Краснодаре

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Сотрудники УТ МВД России по ЮФО задержали 64-летнего бывшего бизнесмена из Краснодара, который на протяжении девяти лет находился в федеральном розыске. Об этом сообщил «Царьград».

В период с 2010 по 2012 год злоумышленник являлся руководителем краснодарских коммерческих компаний. За это время вместе с сообщниками он совершил порядка 20 преступлений.

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Затем он занимал руководящие должности на железной дороге, а после возглавил транспортную компанию. В это время он незаконно продавал аварийные или списанные вагоны, а после и вовсе начал заключать поддельные сделки.

Жертвами злоумышленника стали порядка 70 человек. Ущерб от его деятельности составил 63 миллиона рублей.