Криминал 22 июля 2023, 12:30 Бывшего белгородского вице-губернатора Полежаева отправили под домашний арест Суд назначил домашний арест бывшему вице-губернатору Белгорода Полежаеву пресс-служба администрации Шебекинского ГО

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Свердловский районный суд Белгорода поместил под домашний арест бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России по региону.

Следователи предъявили Полежаеву обвинение в двух преступлениях, предусмотренных статьей УК РФ о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

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По версии следствия, бывший вице-губернатор региона принял «вознаграждение» от директора одной из строительных компаний за содействие в сфере ЖКХ. Так, у обвиняемого появилось два иностранных автомобиля премиум-класса, общая стоимость которых превысила 17 миллионов рублей.

Полежаев полностью признал вину и дал показания. Благодаря сотрудничеству со следствием белгородский суд вынес приговор в виде домашнего ареста.

Губернатор области Вячеслав Гладков в начале июля снял Полежаева с должности за некачественную работу по восстановлению Новой Таволжанки и Шебекина, пострадавших в ходе обстрелов со стороны ВСУ.