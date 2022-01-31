«Поступил как крыса»: бывшего адвоката Ефремова обманули более чем на 1 миллион рублей

Защищавший актера Михаила Ефремова по резонансному делу о смертельном ДТП в центре Москвы адвокат Эльман Пашаев подал заявление в полицию. Он хочет найти знакомого, который задолжал ему более миллиона рублей и пропал. Как рассказал Пашаев «360», этот человек попросил крупную сумму для открытия совместного бизнеса.

Он был знаком с должником до того случая около 15 лет и является очень хорошим специалистом по автомобилям.

«Его жена была у меня в свое время бухгалтером, очень хорошая женщина. Предложил открыть автосервис для ведения совместного бизнеса. Надо было купить оборудование, дорогостоящее все. Я, конечно, все это дал (деньги — прим. ред.)», — сообщил адвокат.

По его словам, после этого полгода знакомый обещал каждый раз вернуть деньги, но этого не происходило, потом совсем пропал.

Как написало РИА «Новости», речь идет о суммах миллион рублей и 8,6 тысячи долларов. Пашаев отдал деньги под расписку и недавно нашел бумагу. После этого юрист решил подать заявление в полицию о мошенничестве.

«Я хочу понять, почему он так поступил, я ему сколько помогал в жизни. Хочу в глаза ему посмотреть, почему поступил как крыса», — добавил Пашаев.

Он считает, что полиция должна найти мошенника.