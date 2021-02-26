Бывшую начальницу хабаровского отделения «Почты России» обвинили в крупной краже

Бывшую начальницу отделения почтовой связи в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района обвинили в краже более трех миллионов рублей. Ей грозит до 10 лет тюремного заключения.

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая в период с октября 2017 года по июль 2020 года, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей АО „Почта России“ более трех миллионов рублей, причинив тем самым организации ущерб в особо крупном размере», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

На нее завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» и направили в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье — 10 лет колонии, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее работников Рузаевского завода химического машиностроения признали виновными в краже чужого имущества на сумму 17,7 миллиона рублей. Металл из складских помещений воровали две женщины и трое мужчин, написало РИА ФАН. Некоторым виновным назначили наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы, другим предстоит пробыть в тюрьме два года и десять месяцев.