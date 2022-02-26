Бывшая главврач в Нижегородской области стала фигурантом уголовного дела

Женщина — бывший главный врач Сергачской ЦРБ в Нижегородской области стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в том, что она злоупотребляла должностными полномочиями.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, по версии следствия, в декабре 2019 года ею были подписаны акты, согласно которым считались выполнены ремонтные работы в фельдшерско-акушерском пункте в селе Воскресенское. Хотя на самом деле, объем фактически выполненных работы был меньше, чем значилось на бумаге. За них подрядчику было перечислено около 300 тысяч рублей при фактической стоимости в 130 тысяч.

Подозреваемая уже освободила кабинет главврача.