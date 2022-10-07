Футболиста Гогричиани отстранили от тренировок после обвинений в избиении бывшей девушки | 360°

Криминал 07 октября 2022, 00:32 Поделиться Telegram

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Viber Футболиста Гогричиани отстранили от тренировок после обвинений в избиении бывшей девушки Футболиста Гогричиани отстранили от тренировок из-за обвинений в избиении Кристины Куддус Unsplash

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Нападающего калининградской «Балтики» Гочу Гогричиани временно отстранили от тренировок. Это связано с разбирательством в истории с избиением его бывшей девушки Кристины Куддус, сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

Как рассказала Кристина, побои были систематическими. Однако раньше она молчала об этом, чтобы не портить его карьеру. Сейчас же спортсмен перешел все границы.

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«Но раньше я жалела, не вызывала полицию, понимала, что это футболист. Но это перешло все границы. Я приехала после операции, а человек меня бьет», — поделилась девушка.

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Она отметила, что бывший парень на момент избиения был совершенно трезв, причины его агрессии ей непонятны до сих пор.

«Он был трезвым. Он не пил алкоголь. Агрессия. Он никаких комментариев не делает. Он просто лупит», — рассказала девушка.

Кудус добавила, что сейчас ей удалось уехать из Калининграда в Москву.

По мнению экспертов, спортсмену может грозить до двух лет тюрьмы, если его вина будет доказана.

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