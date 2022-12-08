Криминал 08 декабря 2022, 14:10 Бывшая чиновница из Росреестра получила 10 лет тюрьмы за взятку Бывшая чиновница из Росреестра Подмосковья Уланова получила 10 лет тюрьмы за взятку

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Воскресенский городской суд Московской области вынес приговор бывшей начальнице межмуниципального отдела по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому отделам управления Росреестра по Московской области Ирины Улановой и ее сожителю Дмитрию Лабину. Их признали виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Речь идет о шести эпизодах преступления. Установлено, что Уланова с 2019 по 2021 год получила лично от риелтора и через посредника взятки на общую сумму свыше одного миллиона рублей за беспрепятственное осуществление регистрационных действий с недвижимостью. Посредником в передаче денег был Лабин.

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«Суд приговорил Уланову к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении суда.

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Также она не может занимать должности в органах исполнительной власти РФ, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, шесть лет. Кроме того, Уланову обязали выплатить штраф в размере 12 миллионов рублей.

Лабина приговорили к семи годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Мужчине придется заплатить штраф в размере 3,8 миллиона рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Гособвинение в суде поддерживал представитель Воскресенской городской прокуратуры Московской области.