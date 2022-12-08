08 декабря 2022, 14:10
Бывшая чиновница из Росреестра получила 10 лет тюрьмы за взятку
Бывшая чиновница из Росреестра Подмосковья Уланова получила 10 лет тюрьмы за взятку
Воскресенский городской суд Московской области вынес приговор бывшей начальнице межмуниципального отдела по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому отделам управления Росреестра по Московской области Ирины Улановой и ее сожителю Дмитрию Лабину. Их признали виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Речь идет о шести эпизодах преступления. Установлено, что Уланова с 2019 по 2021 год получила лично от риелтора и через посредника взятки на общую сумму свыше одного миллиона рублей за беспрепятственное осуществление регистрационных действий с недвижимостью. Посредником в передаче денег был Лабин.
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«Суд приговорил Уланову к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении суда.
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Также она не может занимать должности в органах исполнительной власти РФ, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, шесть лет. Кроме того, Уланову обязали выплатить штраф в размере 12 миллионов рублей.
Лабина приговорили к семи годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Мужчине придется заплатить штраф в размере 3,8 миллиона рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Гособвинение в суде поддерживал представитель Воскресенской городской прокуратуры Московской области.
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