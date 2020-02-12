В польском городе Торунь на выходных избили группу молодых людей из России, Украины, Белоруссии и самой Польши. Поводом стало их общение на русском языке. Одного нападавшего уже задержали, остальных разыскивают. Подробности — в материале «360».

Нападение произошло в ночь на воскресенье, 9 февраля. Первым об инциденте сообщил в Facebook один из пострадавших Дамьян Недзвецкий.

«На меня и моих друзей напали в центре Торуни, на въезде в старый город. Причиной нападения группы молодых людей стал наш разговор на русском», — рассказал он.

В группе туристов были пять человек. Одному из них преступники сломали череп. Досталось и единственной девушке в компании.

Один из нападавших / полиция Торуни

По словам Недзвецкого, нападавшие выкрикивали лозунги «Польша для поляков» и «[Трахать] украинцев». Он уточнил, что украинцами были лишь двое его друзей.

В это время ночные прохожие «равнодушно шли мимо» и не вмешивались в ситуацию. Семеро нападавших набросились на компанию дважды — после первого нападения они ушли, но вскоре решили побить туристов еще раз.

Я был в нескольких странах — в России, на Украине, в Китае, но ко мне всегда относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей. Я в ужасе от того, что недавно случилось с моими друзьями, и, к сожалению, это не единственный случай в последнее время. Дамьян Недзвецкий пострадавший

Потасовка попала на камеры видеонаблюдения. Полиция смогла вычислить двоих из семи нападавших, один из них задержан, сообщила пресс-служба ведомства. Задержанным оказался несовершеннолетний.

Мэр Торуня Михаил Залесский назвал нападение «актом бандитизма и крайней ненависти, которому нет никакого оправдания».

Он выразил надежду, что полиция быстро установит личность преступников, а суд «показательно их накажет».

Один из нападавших / полиция Торуни

По данным польских властей, в 2014 году число украинцев, получивших разрешение на работу в Польше, выросло более чем в 10 раз по сравнению с предыдущими годами. Пик продолжался до 2019 года. Сейчас, по оценкам польской стороны, в стране находятся от 800 тысяч до миллиона трудовых мигрантов с Украины.

Украинцы, уехавшие на заработки в Польшу, не раз становились жертвами преступлений на почве ненависти. Глава украинского профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько отмечал многочисленные случаи избиений, унижений и нарушения прав украинцев в этой стране.

«Я могу сказать, что неприятные инциденты с нашими людьми в Польше случаются каждый день. И поляки не боятся, потому что знают — им ничего не будет», — утверждал он.